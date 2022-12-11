Зеленский мстит Коломойскому и Корбану за унижения – мнение
В условиях войны у президента Украины Владимира Зеленского появились неограниченные возможности давления на бывших попутчиков-олигархов.
Об этом в эфире канала «Мрия» заявил лидер партии «Союз левых сил», киевский экономический эксперт Максим Гольдарб, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Президент-талантливый умный человек. Я на буду сейчас говорить другие характеристики, хорошие-плохие, уйду от этого. Он видит момент: равно как и усиление собственной власти, происходит расправа над теми, кто были раньше друзьями-попутчиками. Хотя, очень сложно назвать, допустим, Коломойского или Корбана его друзьями. Скорее всего это были владельцы корпоративных прав на всё, чем занимался раньше президент.
А зная, кто такой Коломойский, как он может себя вести, могу представить, сколько за годы до президентства будущий президент натерпелся различных унижений, оскорблений и прочего. И тут такой момент шикарный. Под шум войны списывается всё. Тем более, как говорят, мир аплодирует ему, и у него зелёный свет во многом, и его влияние большое, его слышат, видят – это может кому-то не нравиться, но это факты, это так, как на сегодня происходит.
Поэтому, пользуясь моментом, были национализированы активы Коломойского, был забран паспорт у Корбана, кстати, у Коломойского тоже. То есть президент лишил людей гражданства», – сказал Гольдарб.
При этом он указал, что никакие компроматы против Зеленского сейчас, когда его пиарит вся западная пресса, совершенно неэффективны.
«Ведь это те, кто знают нынешнего президента «с малолетства», которые, по-видимому, владеют очень серьёзной информацией о нём. Но сегодня вся эта информация не будет ещё работать, она заглушится выстрелами орудий, падающими бомбами, снарядами и так далее. Сейчас война. И сегодня президент в этом смысле слова сильнее их на порядок», – подчеркнул эксперт.
Более того, по его словам, это сигнал и другим украинским олигархом, и некоторые его уже услышали.
«Все понимают, не надо быть умным, сегодня Коломойский лишён активов, всё национализировано, завтра точно так же поступят с активами и другого олигарха, и третьего, и того же Порошенко. Он же тоже не зря по Европам мотается для того, чтобы мордой светить и хоть на что-то рассчитывать, если вдруг Зеленский будет добираться и до него», – заключил Гольдарб.
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