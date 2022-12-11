Зеленский мстит Коломойскому и Корбану за унижения – мнение

В условиях войны у президента Украины Владимира Зеленского появились неограниченные возможности давления на бывших попутчиков-олигархов.

Об этом в эфире канала «Мрия» заявил лидер партии «Союз левых сил», киевский экономический эксперт Максим Гольдарб, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент-талантливый умный человек. Я на буду сейчас говорить другие характеристики, хорошие-плохие, уйду от этого. Он видит момент: равно как и усиление собственной власти, происходит расправа над теми, кто были раньше друзьями-попутчиками. Хотя, очень сложно назвать, допустим, Коломойского или Корбана его друзьями. Скорее всего это были владельцы корпоративных прав на всё, чем занимался раньше президент.

А зная, кто такой Коломойский, как он может себя вести, могу представить, сколько за годы до президентства будущий президент натерпелся различных унижений, оскорблений и прочего. И тут такой момент шикарный. Под шум войны списывается всё. Тем более, как говорят, мир аплодирует ему, и у него зелёный свет во многом, и его влияние большое, его слышат, видят – это может кому-то не нравиться, но это факты, это так, как на сегодня происходит.

Поэтому, пользуясь моментом, были национализированы активы Коломойского, был забран паспорт у Корбана, кстати, у Коломойского тоже. То есть президент лишил людей гражданства», – сказал Гольдарб.