Зеленский на бронемашине чуть не убил водителя легковушки в Киеве

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Новости Украины

Владимир Зеленский попал в аварию. Об этом сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

По его словам, в ДТП попали автомобиль с президентом, машины сопровождения и другой автомобиль.

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«Медики, сопровождавшие главу государства, оказали водителю автомобиля экстренную помощь и оперативно передали его «скорой помощи». Врач осмотрел президента, серьезных травм не обнаружено», – написал Никифоров в соцсети.

Он добавил, что правоохранительные органы выясняют все обстоятельства аварии.

Российский политолог Сергей Марков назвал случившееся “символом современной Украины”.

«Не автомобиль Зеленского попал в ДТП с обычным автомобилем, а тяжёлый бронированный автомобиль Зеленского протаранил легковушку и почти убил обычного водителя. И это символ современной Украины. Президент Украины на иностранной тяжёлой технике убивает граждан Украины, а пропагандистская машина ещё и пытается этим умиляться», – написал политолог.

В соцсетях публикуют видеосьемки с места аварии. Судя по видео, авария произошла в Киеве на проспекте Победы недалеко от цирка.