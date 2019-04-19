Зеленский на дебатах оказался не в лучшей форме

19.04.2019, Киев, Михаил Рябов

Владимир Зеленский на дебатах был не в лучшей форме, однако смог обеспечить главную задачу – не дать Петру Порошенко переломить ситуацию в свою пользу.

Об этом в блоге рассуждает политолог Владимир Корнилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленского, конечно, могли и лучше поднатаскать перед дебатами. Но в целом он свою задачу выполнил, не дав Порошенко переломить ситуацию. А, в общем-то, ничего другого Зеленскому и не надо было при таком отрыве. Конечно, наиболее идиотски кандидаты выглядели на коленях. Особенно когда Порошенко решил показать зад публике», – прокомментировал эксперт.

Белорусский политолог Александр Шпаковский также считает, что Зеленский «недоработал».

«Временами Зе переходил на русский, надо было делать это чаще и не стесняться, особенно при этом бить в Ахиллесову пяту Петра Алексеевича – коррупцию (тут всем было бы не важно, на каком языке сказал, оценивали бы остроту и смелость). И давние бизнес-отношения с тем же Коломойским пану Порошенко можно было припомнить, и членство в партии Регионов, и пикники в компании столь ненавистного Путина. Отдельно стоило бы напомнить «главнокомандующему» про дебальцевский и иловайский котлы, где Петр Алексеевич угробил цвет украинского воинства. Зеленский, конечно, пару раз макнул Порошенко в коррупцию, но многого и не сказал, наоборот временами пытался соревноваться с Шоколадным в евроинтеграции,пафосе и национализме, что, на мой взгляд, несколько ошибочно», – рассуждает Шпаковский.