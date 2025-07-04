Офис просроченного президента Украины Зеленского ко «дню незалежности» традиционно для украинской политики выкатит какую-то «ёлку» для народа.

Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил украинский политический обозреватель Леонид Швец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине традиционно политические сезоны начинались с «дня независимости». И мне кажется, к этому «дню независимости» в офисе традиционно будут готовить, может, изменения в Кабмине. Это уже так цикл работает. Люди же чего-то ждут. А в ситуации, когда власть не менялась уже давно, нужно какую-то ёлку зажечь. И мне кажется, что-то такое будет», – вещал Швец.