«Зеленский на день «незалежности» подарит людям баллистическую ракету» – пропагандисты Банковой

Вадим Москаленко.  
04.07.2025 18:33
  (Мск) , Киев
Просмотров: 503
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Офис просроченного президента Украины Зеленского ко «дню незалежности» традиционно для украинской политики выкатит какую-то «ёлку» для народа.

Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил украинский политический обозреватель Леонид Швец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Офис просроченного президента Украины Зеленского ко «дню незалежности» традиционно для украинской политики выкатит какую-то...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«На Украине традиционно политические сезоны начинались с «дня независимости». И мне кажется, к этому «дню независимости» в офисе традиционно будут готовить, может, изменения в Кабмине. Это уже так цикл работает. Люди же чего-то ждут. А в ситуации, когда власть не менялась уже давно, нужно какую-то ёлку зажечь. И мне кажется, что-то такое будет», – вещал Швец.

Мосийчук возразила, что изменения в правительстве станут «ёлкой для современных людей».

«Или украинская баллистическая ракета всё-таки?», – уточнила пропагандистка.

«Для политиков это изменения в правительстве, а вот для людей – это ракеты», – встрял в разговор обслуживающий Зе-офис политолог Владимир Фесенко.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить