Зеленский на фронте, глава МИД Польши в Киеве. Что затевают «небратья»

08.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Владимир Зеленский сегодня прибыл на линию фронта в Донбассе «как верховный главнокомандующий, чтобы пообщаться с военными и поддержать боевой дух», сообщила пресс-служба украинского президента. Однако даже парадные фотографии Зеленского из окопов свидетельствуют о нездоровой ситуации на украинских позициях, заметил военкор Александр Сладков. «И это «президентский вариант»! Не обшиты, низкопрофильные, без маскировки», – комментирует он состояние украинских укреплений.

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Одновременно в Киев «в связи с обострением ситуации на Донбассе» экстренно прилетел глава МИД Польши Збигнев Рау. Вместе со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой он уже успел посетить Михайловский монастырь (захвачен раскольнической ПЦУ), где находится мемориал погибшим участникам карательной операции против Донбасса.

Киевский юрист Татьяна Монтян полагает, что поездка Зеленского на фронт – пиар-акция, а вот к визиту польского министра нужно отнестись со всей серьезностью.

«Зеленскому явно в Катаре его кураторы из Ми-6 сказали съездить – ради пиара. Он взял под козырек и поехал пиариться и позориться. Смысла в этой поездке нет никакого от слова совсем. А вот визит министра иностранных дел Польши Збигнева Рау – тоже проявление внешнего управления, но другого характера. Британцы, которым США передали управление Украиной на аутсорс, осуществляют общее руководство, а разного рода оперативные задачи решают поляки. Это очень удобно. Англичанам самим тоже рулить неудобно – их остров, все же, далеко, а Польша рядом. Вот они все вместе и занимаются управлением Украиной. Очевидно, что в ходе визита Збигнева Рау будут обсуждаться какие-то оперативные моменты управления колонией, – предположила Монтян.

Экс-депутат Верховной рады Василий Волга считает, что угроза масштабных боевых действий на Донбассе по-прежнему велика.

«Главнокомандующий инспектирует подготовку войск к войне. Военная истерия нагнетается серьезная. Только за сегодняшний день произошло несколько событий, которые говорят о подготовке к войне – начало учений Черноморского флота, заявление посла Украины в Германии с требованием, чтобы Германия разорвала дипотношения с Россией, в США сделано заявление о том, что закончилось расследование вмешательства России, Ирана, Венесуэлы во внутренние дела США, и дипломаты России будут высланы из США. И на этом фоне главнокомандующий украинской армии посещает армию на Донбассе. При этом украинская железная дорога продолжает переброску войск, работает на полную катушку. Если сложить все это вместе, то это – подготовка к войне. Кроме того, со стороны армейских чинов были заявления о том, что прошла подготовка к ведению боев в урбанизированной местности, и войска готовы вести бои», – перечислил Волга.

Российский политолог Сергей Марков полагает, что сам лично Зеленский использует военную истерию с целью поддержания обрушившегося рейтинга, а всерьез нападать на Донбасс не хочет, зная, что вмешается Россия. Однако у американцев другие планы.

«Зеленский хочет, чтобы войска США, Британии, Польши были частично размещены на территории Украины. Это, как кажется его команде, резко усилит и политическую и экономическую поддержку Запада в отношении Украины. Спровоцировав кризис, Зеленский хочет добиться резкого усиления санкций против России и запрета Северного потока-2. Сделав все это, Зеленский хочет сделать себя любимцем Вашингтона и Байдена. Красивая комбинация. Но американцы имеют немного другие планы», – считает Марков.

«Все подразделения армии России развертываются в боевые порядки. Россия показывает, что она готова к более масштабному военному конфликту, чем Донбасс. Без применения ядерного оружия. Эта готовность армии России должна по задумке Москвы, стимулировать европейские страны попросить Вашингтон и Киев прекратить нагнетать военную истерию», – также поясняет эксперт.

«Путин и Меркель в телефонном разговоре обсудили приближение войны на Донбассе. А спецпредставитель Путина по Донбассу Козак заявил, что начало войны на Донбассе станет началом конца Украины. Москва делает все, чтобы остановить войну на Донбассе. Хотя в России многие думают, что конец Украины – это неплохо. И надо как-то завязывать с этой тягомотиной», – резюмировал Марков.