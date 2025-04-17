Зеленский на голубом глазу: «Мы не бьём по российской энергетике»

Вадим Москаленко.  
17.04.2025 21:42
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Русские с энергетических объектов переключились на другую инфраструктуру, не уменьшив ежедневное количество ударов по Украине.

Об этом на брифинге заявил утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Русские с энергетических объектов переключились на другую инфраструктуру, не уменьшив ежедневное количество ударов по...

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«Мы увидели документ, которые русские отправляли США, им Лавров отправил, что мы били по их энергетике. Ну, что не соответствует действительности. Хотя, они что-то там расписывают, придумывают. Ну, они творческие такие… да, нация, нация, в этом смысле, конечно [характерно почесал нос Зеленский].

Смотрите, они уменьшили удары по энергетике – факт. Но я хотел бы вот на что обратить внимание. Количество ударов Россия не уменьшила, и в этом стратегия. Они ежедневно используют то же количество дронов и ракет, включая баллистические, в ударах по нашей инфраструктуре. Меньше ударов по Украине не было в течение этого месяца – вот, что я хотел сказать», – изворачивался наркоман и нацист.

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