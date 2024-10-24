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Это недопустимо, что в международный день ООН генсек Антонио Гутерриш находится на саммите БРИКС в Казани, а не на сборище русофобов в Латвии.

Об этом в рамках проходящей в Риге «крымской платформы» заявил потерявший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он в очередной раз перечислил пункты «плана перемоги» и добавил, что «когда и если» этот план будет полностью реализован, Россию увидят на «саммите мира».

«Мы увидим полностью обновленную действенность целей и принципов Устава ООН. Сегодня, в международный день ООН, особенно нужно об этом сказать. Сказать тогда, кода цель, ради которой создана ООН, защищает не Совбез ООН и даже не функционеры ООН, а вот такие форматы сотрудничества, как «крымская платформа» или «саммит» мира. И очень хотелось бы напомнить всей международной бюрократии и политическим лидерам, что сегодня день ООН во всём мире, а не где-то в Казани», – пищал Зеленский.