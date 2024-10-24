Зеленский на «крымской платформе» набросился на Гутерриша и оскорбил Казань

Константин Серпилин.  
24.10.2024 19:35
  (Мск) , Рига
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Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Это недопустимо, что в международный день ООН генсек Антонио Гутерриш находится на саммите БРИКС в Казани, а не на сборище русофобов в Латвии.

Об этом в рамках проходящей в Риге «крымской платформы» заявил потерявший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Это недопустимо, что в международный день ООН генсек Антонио Гутерриш находится на саммите БРИКС...

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Он в очередной раз перечислил пункты «плана перемоги» и добавил, что «когда и если» этот план будет полностью реализован, Россию увидят на «саммите мира».

«Мы увидим полностью обновленную действенность целей и принципов Устава ООН. Сегодня, в международный день ООН, особенно нужно об этом сказать. Сказать тогда, кода цель, ради которой создана ООН, защищает не Совбез ООН и даже не функционеры ООН, а вот такие форматы сотрудничества, как «крымская платформа» или «саммит» мира.

И очень хотелось бы напомнить всей международной бюрократии и политическим лидерам, что сегодня день ООН во всём мире, а не где-то в Казани», – пищал Зеленский.

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