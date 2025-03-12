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Украинское командование делает всё, чтобы минимизировать потери ВСУ в Курской области, но в ближайшее время нужно готовиться к «информационному давлению» со стороны русских.

Об этом на брифинге заявил утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши войска на территории Курской области выполняют свои задачи. Русские пытаются, однозначно, максимально надавить на наши войска. Военное командование делает то, что должно делать – сохраняет максимум жизней наших воинов. Нам понятно, что будет демонстрировать российская сторона в ближайшие дни. Они будут делать разные запугивания, и ядерного характера также. Это понятная методичка действий РФ перед любым форматом дипломатии», – вещал Зеленский, который, судя по всему, не собирается отдавать приказ на отход.