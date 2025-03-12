Зеленский: На Курщине всё хорошо, но русские готовят страшные картинки
Украинское командование делает всё, чтобы минимизировать потери ВСУ в Курской области, но в ближайшее время нужно готовиться к «информационному давлению» со стороны русских.
Об этом на брифинге заявил утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Наши войска на территории Курской области выполняют свои задачи. Русские пытаются, однозначно, максимально надавить на наши войска.
Военное командование делает то, что должно делать – сохраняет максимум жизней наших воинов. Нам понятно, что будет демонстрировать российская сторона в ближайшие дни. Они будут делать разные запугивания, и ядерного характера также. Это понятная методичка действий РФ перед любым форматом дипломатии», – вещал Зеленский, который, судя по всему, не собирается отдавать приказ на отход.
«Нужно максимально быстро реагировать, опровергать ту или иную информацию, угрозы или не угрозы, но мы должны с вами готовиться к сильному информационному давлению. Поверьте мне, мы находимся в разного формата таких ситуациях уже определённое время, мы понимаем, что происходит. Вы должны понимать, что русские действуют, как они всегда действуют», – болтал киевский самозванец.
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