Зеленский на пару с МВФ убивают украинскую экономику – Скаршевский

Украина берет на себя такие обязательства перед МВФ, которые разрушают ее экономику.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил аналитик института Growford Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самое плохое в сотрудничестве с МВФ – это не то, что дают они нам деньги или не дают, а обязательства, которые фактически прописаны на первой странице (меморандума).

То, что украинская сторона берёт на себя обязательство не снижать налоги, украинская сторона берёт на себя обязательство не развивать индустриальные парки, украинская сторона берёт на себя обязательство не в полной мере запускать экспортно-кредитное агентство, украинская сторона берёт на себя обязательство тотальной фискализации обнала, что сейчас происходит и что произойдёт с января 2022 года.

Я уже не говорю о разных социальных вещах, их урезании. Украинская сторона берёт обязательство не развивать экономику. Украинская сторона берёт на себя обязательство не делать того, что делают все развитые экономики.

А если вспомнить Европейский Союз, то они «паровозиком» с МВФ ещё и требуют снять мораторий на экспорт леса-кругляка.

Соответствующий законопроект зарегистрирован, и, я так понимаю, будет принят Верховный радой. Тем более, что в этой Верховной раде это будет сделать намного проще», – заключил Виктор Скаршевский.