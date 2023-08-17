Зеленский на постоянном контакте с РФ и РБ – Лукашенко

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Белоруссия пять раз проводила переговоры с Украиной за время СВО.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью украинской журналистке Диане Панченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Идут переговоры – не идут? Конечно идут. Мы встречались с представителями ваших властей, наверное, раз пять. В последний раз несколько месяцев тому назад от имени ГУР шли переговоры о вовлеченности Беларуси в войну и много других вопросов. В последнее время вас волнует вопрос ядерного оружия и «Вагнер». Вопросы накапливались, но мы имели контакты», – сказал Лукашенко.

По его словам, в последнее время Киев предлагал проводить переговоры в Стамбуле и Арабских Эмиратах, но белорусы отказывались.

«Один раз мы встречались во Львове. Да, мы приехали. Пересекли вашу заминированную границу, которой у вас и карты даже нет. Пожалуйста, приезжайте в Брест, в Гомель, Мозырь, Минск, любой город. Дальше Зеленский заметил какую-то угрозу со стороны тех, кто ездил на эти переговоры и запретил им вести этот диалог. Ладно. Знаю, что по линии спецслужб с россиянами ведутся переговоры и доводятся позиции. С нами и с ними контакты у украинцев есть», – сказал Лукашенко.