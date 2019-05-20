20.05.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Донбасс, Колониальная демократия, Крым, Политика, Россия, США, Сюжет дня
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Зеленский на правах вассала попросил США усилить санкции против России

Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский призвал США усилить санкционное давление на Россию. Об этом новый глава украинского государства сказал в Киеве на встрече с представителями администрации США и Конгресса, прибывшими для участия в инаугурации.

«США является мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ», – сказал Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Зеленский также поблагодарил США за помощь в сфере безопасности и выразил надежду на встречу с Дональдом Трампом в ближайшее время.

С американской стороны во встрече приняли участие министр энергетики США Рик Перри, специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер, сенатор США Рон Джонсон.

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