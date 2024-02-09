Зеленский на прощание бросил Залужному подачку

Игорь Шкапа.  
09.02.2024 13:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина


Президент Украины Владимир Зеленский решил подсластить горькую пилюлю для главкома ВСУ Валерия Залужного, вчера отправленного в отставку.

Так, сегодня был опубликован указа Зеленского о присвоении Залужному звания «Герой Украины», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский решил подсластить горькую пилюлю для главкома ВСУ Валерия Залужного, вчера...

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В формулировке говорится в «выдающихся личные заслуги в защите государственного суверенитета».

Одновременно такое же звание присвоено и начальнику ГУР МО Украины Кириллу Буданову, который является фаворитом Зеленского и считался одним главных кандидатов на должность Залужного.

Причем Буданов получил звание с той же формулировкой, что Залужный, но были добавлены еще слова «личное мужество и героизм».

Киевские паблики обратили внимание, что в центре украинской столицы, откуда стартовали все майданы, сразу после отставки Залужного начали менять плитку и под этим предолгом запретили проход.

«На Майдане Незалежности сразу после снятия Залужного начали менять плитку, на площадь не пройти. Ранее стало известно, что киевские власти боятся митингов. Совпадение?», – пишет тг-канал «на самом деле в Киеве».

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