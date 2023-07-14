Зеленский на саммите НАТО мог получить смертный приговор – Сивков

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Беспрецедентное поведение президента Украины Владимира Зеленского на саммите НАТО в Вильнюсе могло быть обусловлено тем, что вся прибывшая украинская делегация была уверена в полнейшей поддержке Запада, вплоть до боевых действий на стороне Украины, однако крупно разочаровалась.

Об этом в эфире канала «День ТВ» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский и его команда приехали туда в ситуации, когда они отчётливо понимают, что возможности для дальнейшего сопротивления они исчерпали. Поэтому они однозначно надеялись на то, что НАТО вступит в военный конфликт. Стало абсолютно очевидно, что военная помощь в виде поставок бронетанковой техники, боеприпасов в тех объёмах не спасает, не решает проблему. Шансы на дальнейшее сопротивление у ВСУ практически исчерпываются, и без какого-то радикального изменения масштабов военной помощи им просто не выжить. Поэтому Зеленский ехал туда с твёрдым требованием добиться вступления НАТО на стороне Украины в войну против России. Его очень жёстко там «отбрили», он пошёл на вещи беспрецедентные, он открыто, нагло обхамил и высмеял министра обороны Великобритании. Потому его поставили на место, он посыпал голову пеплом и извинялся, говорил «спасибо» Западу 47 раз в восьмиминутном обращении, но это лишь форма», – напомнил эксперт.

По его мнению, в любом случае Зеленский договорился до полного пересмотра Западом целесообразности его существования.

«Совершенно явно, что для Запада Зеленский – это раб, это марионетка, кукла. А взбесившийся, восставший раб для любого владельца – самый страшный враг, поэтому я не исключаю, что жизненный путь Зеленского может скоро закончится. Вместо него могут найти какую-то другую кандидатуру, менее одиозную и более послушную, в полной мере это исключить нельзя. Я прогнозирую, что такой вариант возможен после подобных выступлений», – сказал Сивков.