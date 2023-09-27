Зеленский на шпагате: Украина получила фактический ультиматум от США

Мозговой штурм на Банковой по итогам не так чтобы успешного визита Зеленского за океан больше напоминал совещание антикризисного менеджмента.

Повестка простая: как формально выполнить все требования американцев (и в меньшей мере европейцев), чтобы при этом, с одной стороны, придраться заокеанским дядям было не к чему, а с другой свести эффект от требуемых западниками новаций в ноль, как это уже произошло со множеством имитационных реформ, продавленных Вашингтоном и Брюсселем буквально через колено, но на практике либо не работающих в специфических украинских условиях как задумано, либо работающих как часы: не заведешь – будут стоять.

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Напомним, когда самолет с Зеленским был еще в воздухе над Атлантикой по дороге домой, вдогонку отбывшему свой номер «лидеру свободной Украины» полетел вполне увесистый список «первоочередных реформ» которых требует от Банковой администрация Байдена уже в этом – начале следующего года. И если не провести полностью, то хотя бы стартовать и показать какой-то зримый результат.

Помимо канцелярии Зеленского этот документ отправлен еще по одному адресу: премьер-министру Украины Денису Шмыгалю. Копию этого же письма с перечнем реформ, которые должна провести Украина для продолжения предоставления ей помощи, заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по вопросам международной экономики Майк Пайл отправил и в адрес Координационной платформы доноров Незалежной.

Поначалу в киевских околополитических кругах к этому отнеслись как к очередной конспирологии – с изрядной долей скепсиса. И это понятно. Тема взаимоотношений Банковой с «семипосольщиной» довольно закрытая от посторонних глаз, малопубличная, круг вовлеченных и посвященных узкий и в нем, что называется, «все свои люди», а из посторонних со свечкой никто не стоял.

К тому же сами представители контура внешнего управления предпочитают не светиться, а проводить нужные им решения через украинские институты-прокладки и чиновников-аборигенов.

Такое, чтобы в какие то внутренние процессы публично вмешивались напрямую послы бывает крайне редко – последний раз на памяти автора этих строк это было во время эпической зарубы вокруг судьбы руководства НАБУ, потом в разгар споров о том, стоит ли Украине закупать российские вакцины, а в третий – когда американцы продавливали антиколомойский закон и создание антикоррупционного суда.

Но в этот раз информацию СМИ о списке требований к Зеленскому «в рамках неизменной поддержки Соединенными Штатами Украины и ее усилий по интеграции в Европу» слили в публичную плоскость сами американские официалы, подтвердив слухи заявлением на сайте посольства США в Киеве.

«В рамках диалога, который продолжается с Украиной и сторонами, заинтересованными в будущем успехе Украины, Соединенные Штаты предоставили предложенный перечень приоритетных реформ для обсуждения и обратной связи на многосторонней координационной платформе доноров для Украины в Брюсселе», – говорится в заявлении посольства США от 25 сентября.

Как утверждается, «этот перечень был предоставлен как основа для консультаций с правительством Украины и ключевыми партнерами в рамках нашей неизменной поддержки Украины и ее усилий по интеграции в Европу – цели, которую Соединенные Штаты решительно поддерживают».

Такой тон не должен обманывать. Речь, конечно же, идет совсем не о дискуссиях и обратной связи. По факту это ультиматум – хотя бы потому, что дальнейшая финансовая поддержка Украины, в том числе по линии МВФ, прямо обусловлена проведением требуемых от Зеленского реформ.

А деваться попавшей в долговой капкан Украине некуда. Буквально вчера главный налогово-таможенно-бюджетный идеолог Зе-команды в Раде Даниил Гетманцев опубличил размер государственного долга страны – 134 миллиарда долларов. Причем, с начала войны размер долга стал расти в геометрической прогрессии, увеличившись в гривневом эквиваленте на 79,4%, а в валютном – на 43,5% (+40,6 млрд долл.).

Только за один лишь август этого года госдолг вырос в валютном эквиваленте на 1 млрд долларов.

Что самое печальное, 80% всех расходов на обслуживание госдолга – это внутренний государственный долг (ОВГЗ). Говоря по простому, пирамида внутренних заимствований, которая может обрушиться в любой момент.

По словам Гетманцева, чтобы уменьшить нагрузку по погашению и обслуживанию такого долга, правительство и Нацбанк задумали так называемый репрофайлинг наштампованных за последние полтора года старых военных облигаций с обменом их на новые, с более поздним сроком погашения. Это позволит как-то оттянуть решение проблемы, но самим решением не станет.

Вот в таких условиях и на таком фоне появился список первоочередных требований США. Конечно, завернуто это все в красивую и уважительную по отношению к у украинцам обертку.

«Так же, как мы стремимся помочь украинскому народу защитить себя сейчас, мы так же стремимся помочь ему восстановиться и отстроиться для будущего, включая поддержку реформ, направленных на борьбу с коррупцией, создание среды, в которой бизнес сможет процветать, а американские и европейские компании захотят инвестировать», – привели в посольстве слова Байдена во время встречи в Белом доме с Зеленским.

Главное, пожалуй, это само конкретное содержание списка. Согласно утечкам в Белом доме, американский список во многом корреспондируется с известными семью условиями, которые Киеву выставила Еврокомиссия в рекомендациях по предоставлению статуса кандидата в члены ЕС : реформа Конституционного суда, завершение изменений в Высшем совете правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей, продолжение борьбы с коррупцией.

Американский список значительно шире и касается функционирования Наблюдательных советов государственных предприятий, в которые нужно внедрить иностранных членов с правом голоса, и антикоррупционных органов (САП, НАБУ, НАПК). Кроме того, приоритетными в течение года указаны изменения в работе Министерства обороны Украины и всех силовых ведомств.

Что интересно, американцы не рассчитывают на авось и дабы не пустить выполнение на самотек прописали в документе даже мелочи, вплоть до приоритетности внедрения требуемых реформ: 0-3 месяца, 3-6 месяцев, один год, 18 месяцев.

Интересно, что появление этого списка совпало с отправкой в Киев целого выводка ревизоров из США на предмет целевого использования военной помощи и назначение Байденом спецпредставителя по вопросам реконструкции Украины, бывшего министра торговли Пенни Прицкер. То есть заокеанские кураторы работают системно и комплексно, стараясь максимально охватить все интересующие их сферы функционирования «корпорации Украина».

Тем самым Зеленского впервые за его президентскую карьеру поставили на серьезную растяжку. Пришло время отвечать и расплачиваться за все выданные ранее щедрые авансы. А долг, как известно, платежом красен. Хоть в Киеве сейчас и уверяют, что это чисто москальская поговорка, которая к ним отношения не имеет.