Зеленский на своей пресс-конференции искал поддержки у охранников – Бортник

21.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на своей пресс-конференции в основном эксплуатировал тему юбилея независимости Украины и отвечал на вопросы-заготовки лояльных журналистов.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ничего не готовили. Сложилось впечатление, что пресс-конференция – для галочки. В последний момент вспомнили – а, мы уже два года работаем, надо занять информационную паузу. Именно поэтому пресс-конференция и была такой короткой. Был небольшой монолог – прелюдия со стороны президента с двумя смыслами: мы мечтаем (хотя уже не мечтать надо, а отчитываться за работу), я и конференц-анонс – празднование 30-летия независимости.

Независимость – это символически важная вещь, на которой можно сыграть хорошую игру. Для нас всех важна независимость страны. Но мы должны понимать, что сегодня команда Зеленского больше ничего продуктивного, прорывного, интересного, весёлого, позитивного для общества не может предложить. И поэтому тема тридцатилетия независимости будет эксплуатироваться, поэтому сам президент в роли конферансье рассказывал детали этой программы – где кто будет выступать.

Общение с журналистами было интереснее, были интересные вопросы, были заготовки. Тут президент выглядел лучше, потому что в первой части он как-то путался, выглядел уставшим и несконцентрировавнным. Президент чувствовал себя не в своей тарелке, особенно в начале некомфортно, точка в этом огромном ангаре на фоне памятников советскому авиастроению… он постоянно искал поддержки со стороны своего окружения – со стороны Ирины Победоносцевой, со стороны своей охраны. Он постоянно искал поддержки со стороны окружения, он терялся, ему было некомфортно. Мы надеялись, что президент даст больше ответов на вопросы, особенно на вопросы со стороны медиа, которые не входят в пул влияния президента. Я насчитал 7-8 вопросов, которые явно были заготовками. Причём этими вопросами отрабатывались наиболее тяжёлые для президента темы: коррупция в окружении, отсутствие экономического благополучия, война и мир. Все вопросы об этом были заготовками. Вопросы были острые, но они так «заворачивались» журналистами, что президенту было удобно – никто не додавливал президента, никто не требовал ответов, соглашались на любой ответ президента по этой теме. Было видно, что это были заготовки», – резюмировал политолог.