Зеленский на торжествах отказался от упоминания Красной армии

06.12.2021  23:59 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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ВСУ-убийцы, Дзен, Украина
Новости Украины

Владимир Зеленский демонстративно отказался упомянуть Красную армию во время торжеств по случаю 30-летия создания Вооруженных сил «независимой» Украины.

Торжества проходили в Киеве, Харькове, Одессе, Краматорске и Львове, украинское ТВ организовало трансляцию по видео-мосту.

Владимир Зеленский демонстративно отказался упомянуть Красную армию во время торжеств по случаю 30-летия создания...

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«Тридцать лет назад был принят закон о Вооруженных силах Украины. Но традиции нашего войска и защиты нашей родины уходят вглубь нашей истории.

Дружина Киевской Руси, запорожские казаки, сечевые стрельцы (подразделения из числа галичан, сражавшиеся в армии Австро-Венгрии против русских войск в Первую мировую, – ред.), наши повстанцы (здесь подразумеваются гитлеровские коллаборационисты из УПА, – ред.) и миллионы бойцов в составе армии Антигитлеровской коалиции во время Второй мировой войны», – заявил Зеленский, подчеркнув, что выступает в Харькове на площади Свободы, которая является «символом защиты Украины от российской агрессии».

Интересно, что мероприятие продолжалось более часа – и всё это время военным в Киеве пришлось мокнуть под непрекращающимся дождём.

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