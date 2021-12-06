Зеленский на торжествах отказался от упоминания Красной армии

Владимир Зеленский демонстративно отказался упомянуть Красную армию во время торжеств по случаю 30-летия создания Вооруженных сил «независимой» Украины.

Торжества проходили в Киеве, Харькове, Одессе, Краматорске и Львове, украинское ТВ организовало трансляцию по видео-мосту.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Тридцать лет назад был принят закон о Вооруженных силах Украины. Но традиции нашего войска и защиты нашей родины уходят вглубь нашей истории.

Дружина Киевской Руси, запорожские казаки, сечевые стрельцы (подразделения из числа галичан, сражавшиеся в армии Австро-Венгрии против русских войск в Первую мировую, – ред.), наши повстанцы (здесь подразумеваются гитлеровские коллаборационисты из УПА, – ред.) и миллионы бойцов в составе армии Антигитлеровской коалиции во время Второй мировой войны», – заявил Зеленский, подчеркнув, что выступает в Харькове на площади Свободы, которая является «символом защиты Украины от российской агрессии».