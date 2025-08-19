Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Утративший президентскую легитимность Владимир Зеленский предпринимает новую попытку напроситься на встречу с Владимиром Путиным – по итогам переговоров в Вашингтоне, криворожский комик заявил, что вопрос территорий может обсуждаться только напрямую руководителями Украины и РФ.

«Только на уровне лидеров мы можем решить все эти сложные, болезненные вопросы… Вопрос территорий – это вопрос, который мы оставим между мной и Путиным», – сказал Зеленский.

И, хотя Дональд Трамп объявил, что поможет организовать такую встречу, Кремль устами помощника президента Ушакова ответил сдержанно, пообещав лишь «изучить возможность повышения уровня представителей РФ и Украины на переговорах».

Такая формулировка не гарантирует встречу Зеленского с Путиным, считает бывший советник главы ДНР Александр Казаков.

«Давайте посмотрим, кто у нас «выше» Мединского и «ниже» Путина? Министры иностранных дел (Лавров) и обороны (Белоусов), как минимум. Зам председателя Совета безопасности (Медведев). А ещё, если не отвлекать от внутренних забот премьер-министра Мишустина, председатели верхней и нижней палат парламента, то есть Матвиенко и Володин. А ещё руководитель администрации президента Вайно и его первые замы, в том числе Кириенко. Достаточно материала для «возможности изучения повышения»? На полгода хватит? 100-процентно», – отметил Казаков.

Российская журналистка Полина Реутова уверена:

«Очевидно, что легитимизировать гопника фактом встречи с ним Москва не хочет. Отсюда и вероятность такого расклада (на данном этапе) вижу низкой».

Пока что тем для бесед Зеленского с Путиным немного, ведь Трамп с европейцами в Вашингтоне не учитывают ключевые требования России, уверен бывший ведущий киевского антимайдана Юрий Кот.