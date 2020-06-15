Зеленский начал геноцид в угоду зарубежным колонизаторам – Муратов

15.06.2020, Донецк, Сергей Вредников

Так называемые «европейские ценности» майдана вместо благополучия принесли украинскому народу только нищету и произвол властей.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов

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«Зеленский и его «слуги» продолжают загонять народ Украины в «светлое европейское будущее». Так, в Верховной раде депутатами от фракции «Слуга народа» был зарегистрирован законопроект, который позволит упростить процедуру взыскания долгов по ЖКХ. Согласно ему, на должников можно будет накладывать штрафы в размере до 50% от суммы просрочки, удерживать средства из их доходов, накладывать арест на имущество и даже отбирать жилье.

Следует подчеркнуть, что законопроект продвигается в то время, когда Украина переживает экономический кризис на фоне эпидемии коронавирусной инфекции. Из-за введенных ограничений многие предприятия остановились, доходы населения сократились, сотни тысяч людей и вовсе остались без работы», – заявил Муратов.

Однако, отмечает общественник, это не мешает «слугам» Зеленского и дальше следовать преступным указаниям западных кураторов.

«Очередной пересчет тарифов и повышение платежной дисциплины – в числе условий, на которых МВФ выделяет транш на погашение уже имеющихся у Киева долгов. Поражает то, что затягивание долговой удавки в ущерб суверенитету страны и ее гражданам преподносится президентом как особое достижение», – добавил Муратов

По его словам, политику геноцида собственного народа в угоду зарубежным колонизатора можно уже смело называть визитной карточкой постмайданной власти.

«Это и прямое следствие государственного переворота, который не принял Донбасс и против которого выступил в 2014 году. В этой поворотной точке наши пути разошлись, и теперь, шесть лет спустя, можно оценить результаты этого выбора.

Сфера ЖКХ может выступать характерным примером. Так, в Донецкой Народной Республике тарифы на коммунальные услуги за этот период незначительно изменились, и сейчас в четыре-шесть раз ниже, чем на Украине. Чем дальше, тем более разительным будет этот разрыв, причем не только в сфере ЖКХ. Эту разницу видят жители Украины, и потому правильность навязанного «европейского пути» все чаще вызывает у них сомнения», – заключил Муратов.