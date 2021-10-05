Зеленский начал клянчить у Израиля инвестиции

05.10.2021 17:15 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украина якобы обладает огромным экспортным потенциалом, и готова предоставить израильским предпринимателям лучшие условия ведения бизнеса в «незалежной».

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга со своим израильским коллегой Ицхаком Герцогом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Символично, что ваш первый государственный визит на посту главы Израиля происходит именно к нам, на Украину. Я воспринимаю это как знак высокого уважения, дружбы, крепких отношений между нашими странами. Мы благодарны Израилю за принципиальную поддержку Украины, нашего суверенитета и территориальной целостности. Рассчитываем, что эта позиция будет сохраняться, в частности в рамках ООН, где до конца этого года Украина внесёт на рассмотрение Генеральной ассамблеи обновлённые резолюции касательно ситуации с правами человека в оккупированном Крыму и милитаризации оккупированного полуострова», – сказал Зеленский.

После чего он начал просить у израильского президента инвестировать в Украину.

«Объём прямых израильских инвестиций в Украине сегодня совершенно не соответствует нашему потенциалу. Новейшие технологии, инновации, кибербезопасность, здравоохранение, фармацевтика, космические программы, банковская сфера и финансы, строительство, сельское хозяйство – это только отдельные перспективные сферы для развития инвестиционного сотрудничества между Украиной и Израилем. Украина ждёт израильских инвесторов, а правительство и я лично гарантируем защиту всех их инвестиций. Кроме этого, Украина заинтересована в изучении и использовании значительного опыта Израиля в сфере инноваций. В свою очередь, израильские компании могут с пользой использовать колоссальный потенциал Украины – нового технологического хаба Европы», – подчеркнул Зеленский.

Украинский президент также сообщил, что уже обсудил с израильским гостем Россию и её «агрессию».

«В ходе переговоров мы затронули отдельные аспекты ситуации на Ближнем Востоке, а также отдельные вызовы, которые встали перед Украиной в связи с продолжающейся войной на востоке нашей страны, в Донбассе во временно оккупированном Крыму», – добавил Зеленский.

В свою очередь, Ицхак Герцог отделался общими фразами о продолжении сотрудничества.

«Спасибо вам за вашу дружбу. Я уверен, что в будущем наши страны будут улучшать существующее сотрудничество, общее видение наших стран продолжит углубляться и укрепляться в ряду важных областей, включая экономику, науку, сельское хозяйство, здравоохранение, туризм, и многое другое», – резюмировал Герцог.