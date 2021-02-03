Зеленский начал операцию «переизбрание»

03.02.2021, Киев, Михаил Рябов

Новости Украины

Атака Владимира Зеленского на телеканалы Виктора Медведчука знаменует начало кампании по переизбранию президента-комика на второй срок.

Такую версию выдвигает Вадим Денисенко, экс-депутат Верховной рады от партии Арсения Яценюка.

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«Похоже, у Зеленского утвердили стратегию его переизбрания под условным названием «референдум по изменению Конституции». И убедили, что победить он сможет при поддержке Штатов. В то же время наибольшей угрозой для президентского референдума является референдум от Медведчука, который бы и пиарили сейчас заблокированные каналы. То есть, мотивация власти, скорее всего, именно в этом, а не в пророссийскости этих каналов.

Промежуточной важной точкой в стратегии должен быть бенефис Зеленского 24 августа на 30-летие независимости. Сейчас вся наша дипломатия работает над тем, чтобы обеспечить максимальное присутствие мировых лидеров на этом событии», – сообщает Денисенко.

По его данным, попытка переизбрания Зеленского будет происходить на фоне конфликта с Китаем из-за блокировки сделки по покупке «Мотор Сич», чего добивалось американское посольство.

«Произошла жесткая ссора с Китаем из-за «Мотор Сич». Мало кто говорит, что руководитель китайской компании-инвестора – племянник пятого по значению человека в Китае. Его дядя-руководитель министерства госбезопасности КНР. Эта ссора будет иметь очень серьезные экономические последствия для Украины, включительно с квази-санкционной политикой Китая», – прогнозирует Денисенко.

В целом он ожидает затяжные судебные процессы по законности/незаконности запрета вещания каналов Медведчука.

«Блокировка эфиров – огромный удар по покрытию и возможностям, однако, если через месяц-два им удастся восстановить вещание, то к старым показателям они смогут вернуться в течение нескольких месяцев.

Следующий момент: можно ожидать активизации «сливов» компромата по «коррупционной» деятельности команды Зеленского. Через соцсети, всевозможных блогеров и так далее. Параллельно россияне через определенное время начнут нагнести ситуацию на востоке и блокировать ряд важных для Украины экспортных позиций в РФ. А главное – теперь можно безошибочно утверждать, что «ОПЗЖ» в ближайшее время инициирует свой референдум. И вокруг этого начнется много конфликтов», – предостерегает Денисенко.