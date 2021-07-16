Зеленский начал подготовку вражеского государства к войне

16.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Верховная рада в пятницу проголосовала сразу за два разработанных офисом Владимира Зеленского милитаристских закона, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Первым решением увеличивается предельная численность Вооруженных Сил Украины с 250-ти до 261-й тысячи человек. Вторым решением создаются Силы территориальной обороны, которые как раз и составят эти дополнительные 11 тысяч человек.

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Силы территориальной обороны могут быть привлечены для «обеспечения порядка» в мирное время и комплектуются военнослужащими по контракту и офицерским составом по призыву, а в особый период разрешен призыв резервистов. Кроме того, в территориальных общинах могут быть созданы добровольческие формирования из граждан Украины, не проходивших службу в ВСУ. Им разрешили при выполнении задач территориальной обороны применять личное охотничье оружие и патроны.

Киев готовится к военному конфликту с ЛДНР и РФ, заявил российский политолог Алексей Чеснаков, комментируя в своем блоге решения Верховной рады,

«Киевская власть готовится к мобилизации против Донецка, Луганска и России. Украина – вражеское государство», – написал Чеснаков.