16.07.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина
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Зеленский начал подготовку вражеского государства к войне

Новости УкраиныВерховная рада в пятницу проголосовала сразу за два разработанных офисом Владимира Зеленского милитаристских закона,...

Верховная рада в пятницу проголосовала сразу за два разработанных офисом Владимира Зеленского милитаристских закона, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Первым решением увеличивается предельная численность Вооруженных Сил Украины с 250-ти до 261-й тысячи человек. Вторым решением создаются Силы территориальной обороны, которые как раз и составят эти дополнительные 11 тысяч человек.

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Силы территориальной обороны могут быть привлечены для «обеспечения порядка» в мирное время и комплектуются военнослужащими по контракту и офицерским составом по призыву, а в особый период разрешен призыв резервистов. Кроме того, в территориальных общинах могут быть созданы добровольческие формирования из граждан Украины, не проходивших службу в ВСУ. Им разрешили при выполнении задач территориальной обороны применять личное охотничье оружие и патроны.

Киев готовится к военному конфликту с ЛДНР и РФ, заявил российский политолог Алексей Чеснаков, комментируя в своем блоге решения Верховной рады,

«Киевская власть готовится к мобилизации против Донецка, Луганска и России. Украина – вражеское государство», – написал Чеснаков.



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