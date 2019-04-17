Зеленский начал раздавать бесплатные билеты на свои дебаты с Порошенко

17.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Кандидат в президенты Владимир Зеленский объявил о начале распространения билетов на дебаты с Петром Порошенко на НСК «Олимпийский», передает корреспондено ПолитНавигатора.

Об этом Зеленский заявил через видеозапись опубликованную в Facebook.

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«Дебаты 2019 19 апреля в 19.00 — свободный доступ. Распространение билетов начинается прямо сейчас», — сказал он, обвинив своего оппонента в попытке разделить людей с помощью все новых условий.

В сообщении к видеозаписи указывается, что доступны бесплатные билеты в фан-зону в центре стадиона на сайте: https://debaty2019.org.ua

Как отмечается, на одного человека можно зарегистрировать 2 бесплатных билета.