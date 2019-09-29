Зеленский начал раздражать

29.09.2019, Киев, Игорь Петров

Аргументы, которые озвучиваются командой Владимира Зеленского в пользу продажи сельскохозяйственной земли в Украине иностранцам, не выдерживают никакой критики.

Об этом на круглом столе в Верховной Раде Украины заявил глава «Аграрного союза Украины» Геннадий Новиков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда задаешь вопрос, почему вы считаете, что именно иностранцы будут лучше, чем украинцы владеть украинской землей, на это ответа нет. Нет вот экономических расчетов. Говорят: а тогда повысится цена у того, кто хочет продать!

Извините, законодательством всех стран, и наше в том числе, установлено, что когда вы хотите продать квартиру, и у вас под опекой малолетние дети, то вы должны получить их согласие на эту операцию. А мы хотим продать землю, не спросив вообще никого и не обосновывая это с точки зрения экономики!» – возмутился Новиков.

Напомним, что накануне президентских выборов Зеленский обещал проводить референдумы по наиболее волнующим общественность вопросам. Однако решение о начале продажи черноземов продавливается без согласования с населением. Зеленский обещал начать распродажу земли и оставшихся государственных предприятий на недавней встрече с представителями МВФ взамен на новые кредиты. Украина нуждается в новых заимствованиях, чтобы отдавать старые долги.