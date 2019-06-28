Зеленский начал выдачу украинских паспортов иностранным боевикам

28.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Президент Украины Владимир Зеленский предоставил украинское гражданство 14 иностранным боевикам и наёмникам, воевавшим в националистических батальонах против жителей восставшего Донбасса.

Указ о предоставлении гражданства опубликован на сайте президента Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это лишь первые решения о предоставлении гражданства нашего государства лицам, которые защищали суверенитет и территориальную целостность Украины. Следующие будут приняты после поступления материалов от Миграционной службы и их рассмотрения в установленном порядке», – сообщает пресс-служба Зеленского.

Также отмечается, что отныне «не будет искусственного торможения или затягивание этого процесса, как это было в прошлые годы».

Согласно указу, украинское гражданство получат:

Дмитрий Белогорцев (позывной «Лесник», белорус,нацбат «Донбасс», бежал из Иловайского котла), Давид Гачечиладзе, Абдула Джалила (грузин, нацбат «Донбасс»), Тачи Джафаров, Рудольф Егоренко (россиянин, нацбат «Донбасс»), Тенгиз Занадзе, Гиорги Кахниашвили, Валерий Колот (позывной «Йоси», белорус, нацбат «Донбасс», Мераб Концелидзе, Мамука Музашвили, Юрий Савилов (Казахстан, нацбат «Донбасс»), Леване Хуцишвили, Арсланбек Каримов и Юлий Толопа (позывной «Валькирия», вступившая в нацбат «Айдар» россиянка, известная нападением на Олега Ляшко с томатным соком в 2016 году в знак протеста как раз из-за отказа в содействии для получения украинского гражданства).