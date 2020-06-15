15.06.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политические репрессии, Русская Весна, Украина
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Зеленский начинает аресты за лозунг «Путин, введи войска!»


Знаменитый призыв жителей Юго-востока Украины времен Русской весны «Путин, введи войска!» теперь будет караться тюремными сроками.

Первый уголовный срок уже получила 28-летняя жительница Покровска подконтрольной Украине части Донецкой области уже при президенте Владимире Зеленском. Об этом в интервью изданию «Зеркало недели» заявил прокурор Донецкой области Евгений Белоусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В конце мая 2020 года, впервые за годы вооруженной агрессии РФ против Украины, при публичном обвинении прокуратурой Донецкой области, суд вынес обвинительный приговор 28-летней жительнице Покровска.

На своей странице соцсети «ВКонтакте» она неоднократно в течение 2015–2018 годов распространяла заметки с призывами к президенту страны-агрессора ввести войска на территорию Украины с целью захвата власти.

Заметки находились в общем доступе, то есть были открыты для ознакомления всем посетителям ее страницы. Кроме того, автоматические извещения об их размещении постоянно поступали лицам, добавленным в раздел друзей. Применить именно такую квалификацию преступления помог вывод лингвистической экспертизы письменной речи.

В целом, специфика этой статьи заключается в том, что лицо призывает непосредственно к агрессивной войне или развязыванию военного конфликта, а такие явные признаки есть не в каждом уголовном производстве. Не исключаю, что в будущем будем расследовать больше таких дел», – заявил Белоусов.

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