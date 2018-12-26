Зеленский: Надо было хитрее договариваться с НАТО о «защите от агрессора»

26.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Властям Украины нужно было быть хитрее и, не афишируя, договариваться с НАТО «о защите от агрессора», не афишируя подобные переговоры. Об этом комик Владимир Зеленский, возможное участие которого в выборах президента Украины обсуждают СМИ, заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

«Я никогда не хожу в гости, когда меня не зовут, никогда. Не хочу чувствовать себя ущербным, не хочу чувствовать себя второго сорта.

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У меня вопрос по НАТО. Мы знаем, что такое НАТО? Войдут войска, и мы будем защищены от агрессора? Да, иди договорись тихо. Кому нужны плакаты твои, кому надо в Конституции закрепить? Я не понимаю – вы дипломаты или вы хер знает кто? Я понимаю, я договорюсь с НАТО, если это возможно, хотя там такие условия – у нас война на территории, а это уже одно из условий, когда мы не можем вступить в Альянс.

Я просто хочу объяснить – мы в любой союз на условиях не потери независимости нашей страны – прекрасно. Хорошо, кто нас, где ждет, пусть скажут? ЕС к нам стучится: «Ребята, пожалуйста, мы вас хотим, чего вы отказываетесь?». Да нет!» – заявил Зеленский.