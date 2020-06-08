08.06.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Скандал, Украина
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Зеленский надругался над севастопольцами, переподчинив Бахчисараю город русских моряков


Украина лишила Севастополь статуса города особого значения и включила его в состав Бахчисарайского района.

Это следует из карты будущих районов Украины в составе областей, обнародованных Министерством общин и территорий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Напомним, сегодня Украина, считающая до сих пор Крым и Севастополь своими регионами, перекроила административное устройство российской Республики Крым.

В новом, украинском варианте “Автономной республики Крым”, их количество сократилось с 14 до десяти, Красноперекопск переименован в Яны Капу, а Красногвардейское в Курман.

Ликвидировано также республиканское подчинение всех 11-ти городов республики, а Севастополь с прилегающими территориями вошел в границы Бахчисарайского района.

Кроме того Севастополь, в отличие от Киева, не выделен белым цветом на карте, как отдельный субъект Украины.

В описании к проекту Минобщин и территорий поясняют, что вводили изменения, исходя из практики Европейского союза, где районом может считаться община, насчитывающая не менее 150-ти тысяч жителей.

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