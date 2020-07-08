Зеленский надумал раздавить неугодные СМИ законом о медиа

08.07.2020, Киев, Игорь Петров

Законопроект о медиа призван ограничить все СМИ и выгоден власти, поскольку у «Слуги народа» нет собственного медиа-холдинга, а все другие, по сути, являются оппозиционными.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический аналитик Валентин Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Власть проигрывает медийно другим различным политическим союзам или медиа-холдингам отдельных финансово-промышленных групп. Мы можем вспомнить медиа-холдинг Пинчука и Матвийчука и Рината Ахметова. А вот медиахолдинга «Слуги народа», по сути, нет.

Назовите мне один хотя бы канал информационный, который вещает в угоду нынешней власти? Вы не найдете. Все каналы – это либо каналы аффилированные с Петром Порошенко, либо с Медведчуком, либо с Евгением Мураевым, либо с Ринатом Ахметовым или Пинчуком.

Они все равно оппозиционны Зеленскому, там довольно много, скажем так, антивластного сегмента и материалов. Поэтому, конечно, это раздражает власть, и тут ее возможные инициативы и понятны – это ограничить работу медиа, по сути, всех медиа, которые сейчас критикуют власть, тем более, в канун выборов, когда у них и так идут провалы в экономике, провалы, связанные с коронавирусом и тому подобными вещами», – сказал эксперт.