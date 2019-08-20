Зеленский надувал щеки с Нетаньяху, чтобы надуть избирателей

20.08.2019, Киев, Игорь Петров

Встреча с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху не принесла никаких прорывных решений, озвученных на публику, однако она была нужна президенту Украины Владимиру Зеленскому для заполнения медийного поля в отсутствие позитивных информационных поводов.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил кандидат политических наук Кирилл Молчанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленскому кровь из носу нужны хоть какие-то встречи с иностранными лидерами. Август нечем информационно заполнить – старое (парламент) уже не работает, новое (правительство) еще не работает. Нужно продуцировать какой-то информационный шум. Поэтому он рад был любой встрече, а если еще и достаточно влиятельный игрок, то это еще лучше.

О чем шла речь? Если брать украино-израильскую повестку, то это зона свободной торговли, соглашение о которой было подписано еще в январе, но так и не ратифицировано Израилем.

Есть ощущение, что этот визит в этом плане очень напоминает визит Зеленского в Канаду. Он был очень помпезным, масштабным, но безрезультативным. Там тоже поднимался вопрос зоны свободной торговли с Канадой, которая даже не работает», – напомнил эксперт.