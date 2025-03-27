Зеленский наглеет: Тишина в Чёрном море больше русским нужна, чем нам
У Украины в Чёрном море с зерновым коридором и так всё было прекрасно, это русские постоянно там несли потери.
Об этом на пресс-конференции в Париже заявил утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Что касается нашей адженды, на которую мы приехали, Америка после общения и консультаций с русскими сказала, что готовы не стрелять по энергетике и тишина в море. Так я хотел бы сказать, тишина в Чёрном море – это то, что нужно русским. Они там теряли. А у нас коридор food security работает, коридор работает без русских уже давно.
Но мы, безусловно, за прекращение огня, поэтому мы готовы и на энергетику, и на гражданскую инфраструктуру, и на тишину в море. Но русские снова меняют какие-то договорённости и говорят американцам относительно снятия санкций», – вещал Зеленский.
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