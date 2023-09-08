«Зеленский нагло и грязно шантажирует США выборами» – Вакаров

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Американские политики уже публично обвиняют украинского президента Владимира Зеленского в воровстве, шантаже и обмане.

Об этом в эфире телеканала «Голос» заявил политолог из Украины Василь Вакаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Понятное дело, Зеленский не хочет выборов, как и вся верхушка власти. И Зеленский нагло требует от американских партнёров: дайте мне сто с лишним миллионов долларов, или пять миллиардов, чтобы провести выборы. А кандидат в президенты от республиканцев Рамасвами чётко и публично отчитал Зеленского, и сказал на весь мир, что Зеленский – никакой не демократический лидер. Потому что он вымогает деньги на выборы у американских налогоплательщиков», – сказал Вакаров.

Он подчеркнул, что Зеленскому хватило бы доли процента от полученной западной помощи для проведения выборов, и в Вашингтоне это прекрасно понимают.

«США дали Украине помощи на 150 миллиардов долларов. Из этих денег можно взять 0,1%, и провести выборы, если ты этого действительно хочешь. То есть, даже в США видят, как грязно пытается шантажировать Зеленский, хочет оттянуть эти выборы. Но на него давят, и будут давить», – добавил политолог.

Вакаров уверен, что теперь киевское руководство будет вертеться и всеми силами пытаться избежать навязываемых Западом выборов.

«Поэтому роспуск киевсовета, ещё каких-то советов – Зеленский будет прибегать к таким мерам. Вопрос только в одном – действительно ли Запад заставит его провести эти выборы, или нет», – резюмировал он.