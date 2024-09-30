Зеленский нагло вмешался в американские выборы

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За одну поездку в США Зеленский умудрился открыто вмешаться в президентскую кампанию и рассориться с республиканцами, из-за чего спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон официально потребовал увольнения посла Украины в США Оксаны Маркаровой.

На это в эфире «Первого севастопольского» обратил внимание экс-нардеп Украины, а ныне политический обозреватель Олег Царёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский действительно умудрился за одну поездку поссориться с республиканцами. Как мы знаем, республиканцы исторически поддерживали все конфликты и занимали жёсткую позицию в военных действиях. Трамп начал это менять, внутри республиканцев образовались «трамписты», нацеленные на то, что Соединённые Штаты должны решать свои внутренние проблемы, а не проблемы всего мира», – сказал эксперт.

«Тем не менее, часть фракции республиканцев была нацелена на помощь Украине, и это обеспечивало межфракционный консенсус в том, что нужно помогать Украине. И всегда конгресс в конечном итоге был радикально настроен на помощь Украине, даже больше, чем администрация Байдена. Зеленский, видимо, рассчитывая на помощь демократов, позволил себе поссориться с республиканцами: во-первых, очень нелицеприятно высказаться по поводу возможного вице-президента США Вэнса и покритиковать план Трампа, а во-вторых – умудрился поехать колеблющийся штат Пенсильвания, где во многом голосование определяет результаты выборов. Поехать в сопровождении демократов, и, фактически превратить посещение оружейного завода в часть избирательной кампании демократов», – отметил Царёв.

Он добавил, что Демпартия США всегда пиарилась на этом оружейном заводе в Пенсильвании, поскольку он был их символом помощи Украине. В сложившейся ситуации, когда и без победы Трампа на президентских выборах Республиканская партия может получить большинство в конгрессе и сенате, открытое участие Зеленского в поддержке демократов будет однозначно расцениваться, как вмешательство в избирательную кампанию.