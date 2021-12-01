Зеленский наградил симпатизанта гитлеровской СС

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский наградил званием Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» члена запрещенного в России «Правого сектора», боевика Дмитрия Коцюбайло.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», церемония состоялась сегодня в Верховной раде, где Зеленский зачитывал свое ежегодное обращение.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Примечательно, что Коцюбайло известен своими крайними праворадикальными взглядами, а также заявлениями о готовности кормить волков костьми русскоязычных детей.

По мнению политического обозревателя Владимира Корнилова, награждение Коцюбайло свидетельствует о том, что и сам Зеленский поддерживает неонацистские идеи.

«Первое, что делает Зеленский после своей юбилейной речи: награждает званием «херой Украины» боевика «Правого сектора». Не, никакого нацизма на государственном уровне на Украине, конечно же, нет! Это же все российская пропаганда, не забывайте», – пишет Корнилов.

«Напомню, чем «прославился» боевик «Правого сектора» Дмытро Коцюбайло, которого Зеленский только что наградил званием «херой Украины». 20 апреля сего года (аккурат на день рождения Гитлера) New York Times опубликовала репортаж из Авдеевки, где этот «херой Зеленского», позируя с портретом Бандеры, «шутил» о том, что держит в клетке волка «для того, чтобы скармливать ему кости русскоязычных детей». Ха-ха, это такие «шуточки» новоявленных «хероев». Судя по награде, Зе вполне одобряет подобное», – заявил эксперт.

Он также опубликовал скрин со страницы Коцюбайло, на котором боевик скорбит по погибшему другу-нацисту.

«А вот еще о том, кто такой новоиспеченный «херой Украины» Коцюбайло. В декабре 2017 г. он скорбил по поводу гибели его «друга» по кличке Казах, демонстрируя пробитую каску того. Как видите, на каске логотип СС. И вот теперь Зеленский наградил сего боевика! Все что нужно знать о современной Украине», – резюмировал Корнилов.