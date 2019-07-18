Зеленский наломает дров после выборов

18.07.2019, Киев, Игорь Петров

Малоопытная в государственных делах команда комика-президента Владимира Зеленского задумала масштабную реорганизацию органов власти по всей Украине, что может резко дестабилизировать ситуацию в стране.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс- министр экономики Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В планах команды Зеленского – реорганизация вообще всех органов центральной и исполнительной власти. Они хотят реорганизовывать многие министерства, сократить центральные органы власти. Это будет сопровождаться увольнением тысяч людей.

Это означает дестабилизацию в системе органов власти и госуправления на определенный период. Я пережил много реорганизаций, и я знаю, что, когда начинается масштабная реорганизация, люди прекращают работать. Они больше бегают и решают свою судьбу – кого оставят, кого не оставят, кого уволят, в какие сроки, предложат ли новую работу», – сказал Суслов.