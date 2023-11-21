«Зеленский нам враг»: в Грузии сняли фильм об украинском фашизме

21.11.2023 14:59
  (Мск) , Иван Самойлов
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Грузия, Дзен, Нацизм, Украина


В Грузии сняли документальный фильм под названием «Фашизм на Украине – концлагерь Зеленского».

Лента подготовлена Институтом Евразии (Тбилиси), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Грузии сняли документальный фильм под названием «Фашизм на Украине – концлагерь Зеленского». Лента...

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Фильм можно посмотреть как на грузинском, так и на русском языке. Документалка показывает негативные аспекты западного проекта политической системы новейшей Украины и риски этого для мирового сообщества.

Зачем был снят этот фильм «ПолитНавигатору» рассказал аналитик Финансового университета, грузинский политолог Шота Апхаидзе.

«Грузия и Украина – это две разные страны с разной историей, менталитетом, географией. По логике вещей, политическая, украинская общественно-экономическая система не должна отображаться на Тбилиси, исходя из принципов суверенитета, но это далеко не так .

Киевский режим – это геополитическое оружие Запада. Политическое украинство – это тоже западный продукт. И эти два фактора очень сильно влияют на политическую обстановку в Грузии. Киевский режим с 2013 года превратился с плацдарм для дестабилизации нашей страны. Нацизм и фашизм деструктивные политические организации из Киева прямо экспортируют в Грузию», – говорит Апхаидзе.

Он называет киевский режим «преградой для нормального развития грузинского государства».

«Навязанная деструктивная идеология киевского режима Грузии создает угрозу нашей стране. Киев режим стал убежищем политических преступников режима Саакашвили. Именно из Киева управляется грузинская деструктивная оппозиция. По этим причинам очень важно и актуально показать грузинской аудитории реальное лицо киевского режима. Впрочем, грузинский народ давно уже понял, что режим Зеленского нам не друг, а враг. У нас не может быть нечего общего с врагами Православия и Церкви Христово», – подчеркнул наш собеседник.

По его словам, актуальность украинского вопроса породила идею донести эту проблематику до грузинской аудитории. Автором идеи и режиссером стал известный грузинский политолог Гулбаат Рцхиладзе, возглавляющий Институт Евразии.

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