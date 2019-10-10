10.10.2019,

Киев, Максим Карпенко

 
Крым, Минский процесс, Политика, Россия, Украина
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Зеленский намерен впихнуть Крым в «нормандский формат»

Президент Украины Владимир Зеленский хочет включить вопрос Крыма в повестку дня на встрече «нормандского формата».

Об этом он заявил на встрече с журналистами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Зеленского, сегодня нет ни одного формата, где обсуждался бы Крым, потому о нем надо поговорить там, где основной темой является конфликт на Донбассе.

«Что касается Крыма, к сожалению, мне приходилось встречаться со специалистами и с людьми, которые были в минском процессе с самого начала, и сейчас, и с нашим министерством иностранных дел, с дипломатами – я постоянно поднимал вопрос, а почему в Минске не обсуждается Крым? А почему в «нормандском формате» не обсуждается. Для меня «нормандский формат» – это еще и возможность возвращения вопроса решения Крыма, возвращение его хотя бы для обсуждения. Потому что сейчас не существует никакого трека, где обговаривается этот вопрос. Вопрос Крыма есть в санкционном формате, пока что так», – заявил Зеленский.

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