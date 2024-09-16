Зеленский намерен вынести России минимум 137 тысяч приговоров

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Украина должна обвинить Россию в сотнях тысяч преступлений и рассказывать об этом всем странам. Об этом на русофобской пресс-конференции в Киеве заявил президент Владимир Зеленский (срок полномочий вышел в мае), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Стремление к справедливости объединяет нас с вами и всех, кто с нами работает. Чтобы защитить нашу страну и жизни людей от российских ударов. По состоянию на сегодня есть по крайней мере 137 тысяч причин, чтобы мы продолжали эту работу и довели её до конца. 137 тысяч – именно столько военных преступлений совершено Россией, что известно на данный момент. Преступлений против мира и человечности, против нашей страны и наших людей. 137 тысяч, и это означает, что приговоров должно быть не меньше», – сказал Зеленский.

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«Буча, Мариуполь, Ягодное, десятки страшных кадров, десятки страшных моментов, сотни тысяч других мест российских преступлений. Наверное, не существует страны, в которой не слышали бы, что сделал оккупант. И должно быть так, чтобы в каждой стране знали, что за это всё оккупант будет отвечать», – мечтает узурпатор.