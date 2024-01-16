Зеленский намерен заменить Залужного Будановым – Тука

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Президент Украины Владимир Зеленский принял решения снять главкома ВСУ Валерия Залужного с должности и отправить его в СНБО, что приведёт к катастрофическим последствиям для украинской «незалежности».

Об этом в эфире канала «NewsRoom» заявил бывший замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины, бывший гауляйтер Луганской области Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он сказал, что близкие к Генштабу и ССО источники сообщили ему, что Зеленский готовит «ротацию».

«Речь идёт о том, что Зеленский принял решение о замене Залужного. Залужного планируют перевести в СНБО, и вместо него Зеленский хочет назначить нынешнего руководителя ГУР. Якобы именно для этого Буданова повезли в Женеву, чтобы познакомить с нашими партнёрами, представить. Насколько я понимаю, уже был соответствующий визит нынешнего главы СНБО к Залужному, во время разговора стало известно, что президент остановился на таком ротационном решении. Я очень хотел бы, что бы это оказалось, может, и неправдивой информацией, или наши предупреждения сработали, поскольку две попытки увольнения Залужного нам удалось отбить. То, что Зеленский с Ермаком не останавливаются, у меня сомнений нет. Но отправить Залужного в нынешний СНБО – это просто издевательство над кадровым профессиональным военным генералом», – возмущается.

Он пригрозил катастрофическими последствиями.

«Я даже не хочу сейчас об этом говорить, к каким крайне негативным последствиям это может привести. Достаточно просто немного почитать про историю нашей родной Украины во время первой Украинской народной республики – к чему всё это привело», – напомнил бывший чиновник.

Ведущий канала Александр Близнюк горячо поддержал опасения Туки.

«Это привело к огромной катастрофе и потере украинской независимости! И очень бы не хотелось, чтобы из-за определённых амбиций одного или двух человек или «5-6 менеджеров» в этой стране так были подставлены все украинцы», – причитает Близнюк.