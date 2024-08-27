«Зеленский намеренно пытается втянуть Америку в Третью мировую войну» – Financial Times

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Британская Financial Times констатирует: курская операция Украины пересекла не только российские «красные линии», но и «красные линии», установленные Вашингтоном.

«И украинское, и американское правительства утверждают, что администрация Байдена не была проинформирована о Курской операции до ее начала. Хотя в интересах США отрицать свою непосредственную причастность к планированию нападения на российскую территорию, похоже, что это правда» , — отмечает издание.

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Этим шагом Украина следует примеру Израиля, который также начал военную операцию, которая не была одобрена Вашингтоном, надеясь получить одобрение потом в случае успеха, а если операция терпит неудачу — помощь США в преодолении последствий. Украина борется за свое выживание и готова рисковать – предполагают авторы статьи.

«Сейчас в Вашингтоне наблюдается осторожный оптимизм по отношению к Курской операции — хотя остаются сомнения в том, смогут ли украинские силы удержать занятые позиции и противостоять российским атакам на востоке Украины», – говорится в публикации.

Но даже успех Украины вряд ли приведет к тому, что США отвергнут осторожность: «Американцы по-прежнему стремятся избежать прямого конфликта с Россией и все еще серьезно относятся к угрозе ядерного конфликта» , – резюмирует издание.

Некоторые западные аналитики считают, что Курская операция окончательно развенчала ядерные угрозы Путина. Например,

Филлипс О’Брайен из Университета Сент-Эндрюс в Шотландии утверждает, что «вторжение на территорию России всегда было последней предполагаемой красной линией для применения ядерного оружия — и украинцы маршируют просто через нее».

Но в администрации Байдена не считают, что последняя красная линия успешно пересечена. В начале войны президент Джо Байден поставил перед своей администрацией две цели: поддержка Украины и избегание Третьей мировой войны, напоминает издание. Причем, вторая задача была в приоритете.

В этой связи Financial Times приводит мнение американского публициста Дэвида Сенгера. Последний, в своей пишет, что Байден однажды предположил, что «президент Зеленский, возможно, намеренно пытается втянуть Америку в Третью мировую войну».