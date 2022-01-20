Зеленский нанёс Порошенко стратегическое поражение

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Новости Украины

Петр Порошенко остался единственным политиком, который способен организовать новый Майдан, и власти Украины сейчас борются с ним, поскольку видят угрозу только в уличных протестах.

Об этом в эфире канала «Апостроф ТВ» заявил Руслан Бортник, директор Украинского института политики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня Порошенко – фактически последний конкурент в политической системе Украины, который способен организовать Майдан против президента Зеленского. У него огромные финансовые активы, серьезные медийные активы, есть пассионарное ядро электората, причем, эти люди – это уличные люди. Условно говоря, в случае необходимости принятия сложных государственных решений, например, формулы Штайнмайера только Петр Алексеевич и его команда несут угрозу власти. Власть сегодня не видит политических угроз. Она видит только уличную угрозу. И сегодня даже во вред своим рейтингам она решает вопрос улицы. Улица важнее. Важнее, чем рейтинг даже. Так я сегодня понимаю тот процесс, который происходит вокруг Петра Порошенко. Вопрос Медведчука уже решили. Напомню, что «ОПЗЖ» была первой по рейтингам партией в Украине. Сейчас решается вопрос улицы. Будут (Порошенко) разбирать на запчасти. Сейчас власть использует момент напряжения с Россией, когда Запад готов много чего прощать украинской власти. Он ценит стабильность. Агрессия России способствует концентрации власти в руках президента и его команды», – сказал Руслан Бортник.

Хотя Петр Порошенко утверждает, что победил, оставшись на свободе после вчерашнего заседания суда в Киеве, – это попытка выдать желаемое за действительное.

«Стратегически это – поражение. Сегодня на Петра Алексеевича накинули уздечку. Прокурорскую уздечку. Он теперь живет не по своему графику, а по графику прокурора и следователей, которые ему в любой момент диктуют свою повестку. На него накинули уздечку, которая позволяет контролировать все передвижения Петра Алексеевича. Отсутствие заграничных паспортов не позволит ему апеллировать к западным партнерам, ездить по заграницам. Это – очень существенное ограничение. Все таки, его статус подозреваемого подтвержден. Он стал частью судебного процесса, «угольного дела». Теперь он будет его частью аж до следующих президентских выборов. Нас ждет три сезона этой «Санта-Барбары», сотни серий – и в рамках избрания меры пресечения, и в рамках каждого заседания. И каждый раз эти серии будут напоминать, что Порошенко – подельник Медведчука, вместе с которым они торговали углем донбасским, «спонсировали терроризм», – сказал политолог.