Зеленский нанёс удар по «хитро-векторности» Лукашенко

02.04.2020, Москва, Максим Карпенко

Вчерашнее известие о решении Владимира Зеленского продлить санкции Евросоюза против Белоруссии доказывает ошибочность ставки Александра Лукашенко на так называемую «многовекторность». В ближайшее время белорусский бизнес сможет столкнуться с новыми трудностями на Украине.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политический обозреватель Юрий Баранчик.

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По его словам, хорошим ответом на введенные Украиной санкции стало бы признание белорусским руководством российского статуса Крыма, но этого не произойдет ввиду все той же политики многовекторности официального Минска.

«Это было бы хорошо и правильно, но, тем не менее, я думаю, что этого не произойдет, потому что это будет означать для Лукашенко, что он будет вынужден дезавуировать свои предыдущие высказывания и подход, который длится уже шесть лет. Я не думаю, что так произойдет, но, тем не менее, решение Украины означает резкий разрыв с нынешней властью Белоруссии и отказ от признания партнерами.

Но это то, что на поверхности, а внутри мы имеем то, что Украина последовательно вычищает хорошо проникший при Януковиче и Порошенко белорусский бизнес, особенно это касается нефтянки. Поэтому нынешнее решение Зеленского явилось следствием достаточно долгоидущих экономических проблем.

Здесь ничего удивительного нет, это политическая составляющая вопроса. Но и, естественно, это говорит о белорусской многовекторности, которую курирует глава белорусского МИДа Владимир Макей.

Мы видим, что Минск последовательно проваливается во всех направлениях политики: мы сейчас видим провал на украинском направлении, о провале на российском направлении я вообще не говорю, потому что мы видим, что происходит с нефтяными поставками – если Белоруссия наберет на апрель контрактов хотя бы на один миллион, то это будет очень хорошим показателем, белорусские НПЗ не умрут. А так это, конечно, крах и свидетельство недееспособности нынешней белорусской власти», – заявил Баранчик.