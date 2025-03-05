Зеленский написал мне, что готов к миру – Трамп

Война на Украине должна быть закончена. Об этом, выступая перед конгрессом, заявил президент США Дональд Трамп, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Трамп снова заявил, что США заплатили намного больше за поддержку Украины, чем Европа и не хотят больше тратиться, и подчеркнул, что в своем письме Зеленский указал, что готов подписать сделку по доступу США к природным ресурсам.

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«Каждую неделю гибнут люди. Это молодые россияне, это молодые украинцы. Это не американцы, но я хочу, чтобы это прекратилось. Тем временем Европа, к сожалению, потратила больше денег на покупку российской нефти и газа, чем на защиту Украины. Подумайте об этом. А мы потратили 350 миллиардов долларов, как будто отняли конфеты у ребенка. Вот что произошло, а они потратили 100 миллиардов долларов. Какая разница? И нас разделяет океан, а их нет.

Но мы отлично ладим с ними, и происходит много хорошего. Байден выделил на эту борьбу больше денег, чем Европа потратила на миллиарды и миллиарды долларов. Трудно поверить, что они не остановили бы это и не сказали бы «давайте сравняем счет, вы должны быть с нами на равных». Но этого не произошло.

Сегодня утром я получил важное письмо от президента Украины Зеленского. В письме говорится, что Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить прочный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы, сказал он: «Моя команда и я готовы работать под руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира. Мы действительно ценим, сколько Америка сделала для того, чтобы Украина сохранила свой суверенитет и независимость».

Что касается соглашения о полезных ископаемых и безопасности, Украина готова подписать его в любое удобное для вас время. Я благодарен за то, что он прислал это письмо. Я только что его получил. Одновременно мы провели серьезные переговоры с Россией и получили четкие сигналы о том, что они готовы к миру. Разве это не прекрасно? Разве это не прекрасно? Пора прекратить это безумие. Пора остановить убийство. Пора закончить бессмысленную войну. Если вы хотите закончить войны, вы должны поговорить с обеими сторонами», – заявил Трамп.