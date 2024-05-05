Зеленский напоследок будет бить по территории России любым полученным от Запада оружием – эксперт

Сергей Вредников.  
05.05.2024 18:15
  (Мск) , Донецк
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Запад, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Агонизирующая Украина будет продолжать наносить болезненные удары по объектам на территории России – даже вопреки воле США и других западных «союзников».

Об этом в эфире канала «Красная линия» заявил военный журналист Василий Фатигаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Агонизирующая Украина будет продолжать наносить болезненные удары по объектам на территории России – даже...

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«К большому сожалению, это так, они все, что обещают, делают. Не все у них получается, контрнаступ не получился. Но они обещали, что они пойдут на мясные (штурмы), что до последнего украинца будут биться – и они бьются. Мы должны со всей ответственностью понять, что удары не только по Крымскому мосту будут нанесены.

Будут нанесены болезненные удары в самые важные для нас точки. Это и исторически признанная всем миром территория РФ, это и наши НПЗ, которые к большому сожалению продолжают гореть. Это они будут делать. Они отморозились даже настолько, что получив помощь от США, они не прислушиваются к тому, что США им недавно сказали – не трогайте российские НПЗ», – отметил Фатигаров.

«США действительно рекомендуют им удары не наносить. Но не потому, что они любят наши НПЗ или не хотят нанести им вред, а потому что они понимают, что мы кратно ответим на это.

А вот этого они уже не хотят, потому что там уже их наёмники… уже в гробах уезжают массово, и прочее. Они эскалации-то хотят. Но не такой эскалации, чтобы с нашей стороны как бы били сильнее», – резюмировал он.

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