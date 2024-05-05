Зеленский напоследок будет бить по территории России любым полученным от Запада оружием – эксперт

Агонизирующая Украина будет продолжать наносить болезненные удары по объектам на территории России – даже вопреки воле США и других западных «союзников».

Об этом в эфире канала «Красная линия» заявил военный журналист Василий Фатигаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«К большому сожалению, это так, они все, что обещают, делают. Не все у них получается, контрнаступ не получился. Но они обещали, что они пойдут на мясные (штурмы), что до последнего украинца будут биться – и они бьются. Мы должны со всей ответственностью понять, что удары не только по Крымскому мосту будут нанесены. Будут нанесены болезненные удары в самые важные для нас точки. Это и исторически признанная всем миром территория РФ, это и наши НПЗ, которые к большому сожалению продолжают гореть. Это они будут делать. Они отморозились даже настолько, что получив помощь от США, они не прислушиваются к тому, что США им недавно сказали – не трогайте российские НПЗ», – отметил Фатигаров.

«США действительно рекомендуют им удары не наносить. Но не потому, что они любят наши НПЗ или не хотят нанести им вред, а потому что они понимают, что мы кратно ответим на это. А вот этого они уже не хотят, потому что там уже их наёмники… уже в гробах уезжают массово, и прочее. Они эскалации-то хотят. Но не такой эскалации, чтобы с нашей стороны как бы били сильнее», – резюмировал он.