Зеленский напрашивается на саммит Путин-Байден

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Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил своему американскому коллеге Джо Байдену организовать трёхсторонние переговоры с Москвой касательно мирного урегулирования в Донбассе.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, США хотят быть вовлеченными в мирное урегулирование в Донбассе, но будут продолжать двусторонние переговоры с Москвой.

«Зеленский предложил Байдену – и мы считаем, что это может иметь смысл – организовать трёхстороннюю встречу, возможно, в режиме видеоконференции, между президентом Байденом, президентом Зеленским и президентом Путиным. Мы все еще ждем ответа от России», – сказал Ермак.

Политолог Алексей Чеснаков считает, что участием в такой встрече украинский президент планирует поднять свой статус.

«Неужели Зеленский готов отказаться от вступления Украины в НАТО? А если не готов, зачем малыша брать третьим на встречу гигантов со своей повесткой? Целый саммит лишь для того, чтобы поднять статус президента Украины? Сопли ему вытрут на другом уровне», – написал он в своём Telegram-канале.