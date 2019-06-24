Зеленский напялил помятый костюм Порошенко

24.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Жители Украины спустя первый месяц после пребывания Владимира Зеленского в кресле президента осознают, что пришедший на смену Петру Порошенко – это вовсе не «чудо», как рисовала реклама перед выборами, а во многом самообман избирателей.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил экс-глава информационного департамента МИД Украины, эксперт-международник Олег Волошин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Такое впечатление, что, кроме узкой группы назначений, во всём остальном (по крайне мере, в сфере внешней политики) Зеленский пытается одеться в помятый костюм Порошенко. Зачем Зеленский это делает, мне непонятно, как и, я думаю, мировым лидерам», – отметил Волошин.

«Кадровый голод может быть причиной?» – предположил телеведущий.

«Окей, но тогда тоже пример (может, не самый лучший, но политически понятный): когда Ющенко стал президентом, и Тарасюк возглавил МИД в 2005 году, первое, что он сделал, он отозвал огромное количество послов, назначенных при Кучме. Просто сказал: мы не можем им доверять, они ставленники старого режима, сторонники определённой идеологии, другое видение и так далее. Там проблема была в том, что долго не находили других, кого назначить, провисали вакансии. Но политически это понятно.

Никто не ставит под сомнение, что Зеленский и его команда – популисты чистой воды, иначе он бы не стал президентом, его победа – типичный трюк популизма, когда народ говорит: нам плевать, кто, мы знаем, что у Зеленского нет опыта, он не готов быть президентом, ну, и тем лучше, он один из нас, из народа, такой как мы. Это даёт им мандат быть популистами и во многом другом, по крайней мере, от них ждут», – заявил международник.

«Общество скорее бы простило брюзжание меня или моего шефа, которые привыкли оценивать в первую очередь компетентность: «ну вот, каких-то пацанов со студенческой скамьи поназначали», чем эти рассказы о том, что, оказывается, тарифы снизить мы не можем, сложно, надо с МВФ посоветоваться, здесь поменять не можем, потому что не можем поменять кадры – то есть, вдруг резко оказалось, что это чудо, которое рисовали украинцам перед выборами, что Зеленский придёт – порядок наведёт, это всё миф», – добавил Олег Волошин.