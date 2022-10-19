Зеленский нарушил договорённости с Польшей по мобилизации. Что тревожит Варшаву

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Новости Украины

На Украине постепенно сходит на нет угар, поднятый пропагандой по поводу объявления в России частичной мобилизации. Украинское ТВ, как известно, продвигало тезис о том, что русские были вынуждены начать набор пополнения в армию, поскольку бравые украинские «захысныки» уничтожили всех москалей, задействованных на фронте. Теперь, однако, приуныли даже самые термоядерные адепты «украинской пэрэмоги».

По прошествии небольшого времени после начала мобилизационных мероприятий в России, управлять войсками на фронте был назначен новый командующий, измотанные и неполного состава подразделения и соединения начали получать подкрепление, линия фронта стабилизировалась, а «контрнаступ» захлебнулся. До перелома ещё далеко, но уже понятно, что группировки ZVO перешли к стратегической обороне, местами продолжая давить и теснить противника (как, например, под Артёмовском и Соледаром).

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Изменение ситуации на фронте не в пользу ВСУ почуял и говорящий флюгер Арестович, пустившийся в рассуждения: «если Россия мобилизовала миллион человек, то Украине тоже необходима большая мобилизация», и вообще, война развивается не по планам, поскольку Херсон и Сватово не были «освобождены» в сроки, установленные главкомом и генштабом.

Учитывая информацию, озвученную генералом Суровикиным, что «боевые укропы» ежедневно теряют ранеными и убитыми от 700 до 1000 военнослужащих, выходит, что ВСУ и ТрО несут огромные невосполнимые потери, и новая мобилизация на Украине просто неизбежна.

Украинским генералам, до начала промежуточных выборов в Сенат США, необходимо показать «пэрэмогу», задействовав свой единственный козырь – численное преимущество, пока большая часть мобилизованных граждан России будет в течение октября-ноября проходить интенсивную переподготовку на полигонах.

Пару недель назад мы уже сообщали, что на Украине начата негласная мобилизация студентов. По имеющимся данным, вооружённая тыловая сволочь, стремясь оправдать своё привилегированное положение, всеми силами старается выполнить план по валу, загребая на фронт даже галичан, которых Киев обязался не трогать по настоятельной просьбе польского руководства, имеющего виды на этот регион.

Беспокойство Варшавы объяснимо хотя бы тем, что на фронт гребут даже обладателей «паспортов поляка», коих, как утверждают открытые источники, до начала СВО проживало не менее 150 тысяч человек только на Западной Украине.

Печальными перспективами тотальной мобилизации обеспокоен и Будапешт, чувствительный к судьбам этнических венгров Закарпатья, коих вряд ли минует чаша сия.

По информации украинских инсайдеров, Зеленский отдал негласное распоряжение на повальную мобилизацию студентов, включая тех, кто обучается за границей. Пытающихся вырваться всеми правдами и неправдами из «ЦэЕвропы», на границе хватают мобилизационные команды и отправляют в команды, из которых, затем, формируют свежие партии пушечного мяса.

Здесь требуется пояснить, что кровавые клоуны киевского режима делают ставку на несколько десятков тысяч боевиков, прошедших военную подготовку по натовским стандартам в Польше и Великобритании, предпочитая лишний раз не рисковать обученным личным составом, приберегая его для будущих «контрнаступов».

Выхваченных на улицах и даже в пивнушках возрастных мужиков и студентов, бросаемых на фронт даже без начальной военной подготовки и, зачастую, без оружия и боеприпасов, используют как приманку для контрбатарейной борьбы.

Так что, если не считать немногочисленных богатеньких студентов, которые могут откупиться от мобилизации, всем попавшим в частый невод военкоматов мобилизованным, фактически, выдаётся в руки билет в один конец на экспресс к Бандере.

С учётом того, что, по приказу киевских клоунов, за их спинами развёрнуты заградительные отряды из «правосеков», единственной надеждой мобилизованных остаться в живых была и остаётся сдача в плен при первой же возможности. В противном случае, их ждёт могилизация и хорошо, если их трупы будут найдены, опознаны и захоронены по-человечески.

Тем, кого беспощадная украинская мобилизация ещё не успела коснуться, но коснётся обязательно, следует хорошенько обдумать и подготовить план бегства из бандеровского рая, предоставляющий рядовым громадянам небольшой выбор из: сдохнуть за интересы Байдена и Зеленского, либо стать инвалидом и сдохнуть в нищете за интересы Байдена и Зеленского.

В общем, беги, Тарас, беги, а кто успел сбежать в «заробитчане» или другим доступным способом, не возвращайтесь и не изображайте из себя патриотов Украины, которая давно закончилась и уже никогда не вернётся.