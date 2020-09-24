Зеленский нарушил закон, разрешив полеты бомбардировщиков США над Украиной

24.09.2020, Киев, Игорь Петров

Ставшие уже регулярными полеты бомбардировщиков США над Украиной осуществляются в нарушение украинских законов – разрешение на доступ предоставляется Верховной радой, чего не было сделано.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил Георгий Крючков, бывший глава парламентского комитета по обороне и безопасности.

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«У меня складывается такое впечатление, что Россию провоцируют на какие-то агрессивные действия. Все эти мероприятия направлены на то, чтобы спровоцировать Россию на какие-то акции с тем, чтобы еще больше обострить обстановку. Это опасно.

Не думаю, что все это закончится тем, что дойдет до крайности, до полномасштабной войны, потому что это было бы катастрофой. Будут дальнейшие обострения, будут санкции в отношении России. Что касается Украины, то ей все это не сулит ничего хорошего.

Вопрос еще в том, в какой степени все это нарушает законодательство Украины. В Конституции Украины записано, что на территории страны не могут размещаться иностранные военные базы. Но эта норма уже фактически нарушена, поскольку под Николаевом (в Очакове) уже несколько лет по существу размещена американская военная база, идет строительство пункта управления ВМС.

Что касается таких акций, как полеты иностранных самолетов над Украиной, совместные военные учения, то раньше всегда принималось постановление Верховной Рады по поводу совместных военных учений. Мне не известно, принимала ли Верховная Рада в этом году соответствующее постановление. Скорее всего, нет. Ну а чего можно еще ждать, если Украина фактически перестала быть суверенным государством?» – сказал Георгий Крючков.