Зеленский нарвётся на третий «Минск» после котлов, пострашнее Иловайска и Дебальцево – эксперт
В случае невыполнения Украиной Минских соглашений ВСУ ждёт повторение Иловайска и Дебальцево, а президент Владимир Зеленский закончит как Муаммар Каддафи или Саддам Хусейн, подписав сначала «третий Минск».
Об этом в эфире телеканала «КРТ» заявил эксперт по экономическим вопросам Всеволод Степанюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Минские соглашения уже являются частью международного права. Они проголосованы Советом безопасности ООН и обязательны к выполнению.
Муаммар Каддафи и Саддам Хусейн тоже не выполнили решение Совбеза ООН, и для них и граждан их стран – это печально закончилось», – отметил он.
Также эксперт подчеркнул, что невыполнение Киевом Минских соглашений может закончиться для ВСУ повторением Иловайского и Дебальцевского котлов.
«Россия считается гарантом Минских соглашений, и санкции Европейского союза прикреплены к выполнению Минских соглашений.
Если вы помните, что было перед подписаниями Минских соглашений: первый Минск после Иловайска, второй после Дебальцева. И может быть повторение истории», – резюмировал Степанюк.
Спасибо!
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