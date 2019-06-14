Зеленский нарывается на войну – в Москве предупредили

14.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Украинская пропаганда в последние дни начала по новой раскручивать идею неизбежной военной победы в Донбассе и выходе ВСУ на границы с Россией.

На это в эфире телеканала «Россия 1» обратил внимание член комитета Совета Федерации РФ по международным делам сенатор Олег Морозов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В последнее время риторика вокруг Донбасса стала гораздо более агрессивной и кровожадной, чем это было некоторое время назад. Я вижу в этом большую опасность. Допускаю, что это делается не по отмашке власти. Судя по тому, что происходит в этой зане («ООС», ранее «АТО» – прим. ред.) – там просто не подчиняются ни Зеленскому, никому. Эти банды, которые там якобы представляют Украину, на самом деле никому не подчиняются и действуют самостийно», – отметил политик.

«Но вопрос в другом. Во всей этой риторике возникла тема военной победы, военного решения этого конфликта: «Мы возьмём Донбасс и дойдём до границы с Россией и дальше». Если эта риторика, не дай Бог, обернётся военными действиями, то я думаю, это будет последним, что сделает эта власть и Вооруженные силы Украины.

Потому что очередное военное поражение, которое Украина потерпит здесь, а это война с вооруженным народом – это будет последний удар по этой власти, и Зеленскому в том числе», – резюмировал сенатор.