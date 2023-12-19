Зеленский: «Нас боятся приглашать в НАТО, а частичное членство – фантазия»

Если Украину примут в НАТО в нынешних границах, то страны альянса окажутся в состоянии войны с Россией, а этого на Западе не хотят.

Об этом на пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается НАТО, мы знаем, что для нас это самый мощный вариант. Нас не приглашают в НАТО. И сигналы относительно частичного участия от каких-то… честно говоря, бред. Не в обиду к тем, кто об этом говорит, для меня это просто сейчас «что-то», «где-то», какие-то такие месседжи звучат. Мы ни разу не получали такого предложения ни от одного из партнёров. Мне очень трудно представить себе, как это может быть», – заявил Зеленский.

По его словам, Киев никогда не признает потерянные территории российскими, а страны НАТО вряд ли будут воевать за земли с невнятным статусом.

«Если человек говорит, если он человек, из Москвы: «цели СВО неизменны», это сигнал, что мира человек не хочет. Давайте представим себе, что будет, если часть Украины будет в НАТО. Я думаю, это высокие риски для нас, потому что я уверен, что если часть страны будет в НАТО, то – вы же слышали сигналы про Финляндию? Это значит, что он войдёт, и начнётся война с НАТО. И тут вопрос. Будут ли вступать страны НАТО – бороться за часть украинской территории, которая имеет тот или иной статус в НАТО? Не полный, а какой-то статус. Мы же с вами не признаем оккупированные территории российскими. То есть, это будет говорить, что мы с вами не совсем в НАТО. То есть, наша часть каким-то образом, в каком-то статусе в союзе по безопасности, а часть мы не признаём, что она российская. Мы никогда этого не признаем. Поэтому мне кажется, что это фантазия», – объяснил украинский президент.